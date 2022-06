Avec Marie Dupont, le barreau de Bruxelles sera pour la première fois dirigé par une bâtonnière

C’était l’un des enjeux de cette élection pour le bâtonnat du barreau francophone de Bruxelles : pour la première fois de l’histoire, le plus grand barreau de Belgique allait-il choisir une femme pour le représenter ? Et qui plus est, en ce très symbolique centenaire de l’ouverture de la profession aux avocates ? Avec deux candidates en lice – à savoir Marie Dupont et Isabelle Ekierman – face à un candidat – Benoît Lemal –, les probabilités de voir ce scénario se concrétiser étaient hautes.

Au cours de sa campagne, Marie Dupont a notamment voulu mettre l’accent sur la condition difficile des jeunes avocats et avocates en début de carrière : « Les stagiaires, c’est 21 % du barreau, soit 920 avocats qui font face à de plus en plus de pression et à des impératifs de plus en plus importants en termes de concurrence, d’inflation législative… » Elle promettait aussi une défense plus pugnace de la profession, en insistant sur son rôle de chien de garde. « Nous sommes le seul contre-pouvoir établi par la loi, et on ne joue plus suffisamment ce rôle. Or, un État tout puissant sans garde-fou, ce n’est pas bon. »