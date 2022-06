Impression 3D: Mekanika veut rendre accessible la production d’objets

Des presses de sérigraphie d’abord, des fraiseuses numériques ensuite. En deux ans et demi de fonctionnement, ce sont déjà deux types de machines que Mekanika a développées et mises sur le marché. Des machines « miniaturisées » dans la vague de ces procédés de fabrication, imprimante 3D en tête, qui ont quitté les grosses industries pour migrer vers des lieux de fabrication de tailles plus modestes. Cette évolution majeure des dix dernières années dans l’histoire des technologies, l’entreprise bruxelloise a voulu d’une certaine façon la « concrétiser ». Autrement dit, exploiter les potentialités qu’elle dessine pour mettre la fabrication d’objets à la portée de tous. « L’ambition générale de Mekanika, c’est celle-là », appuie Roldan Descamps, un des trois cofondateurs. « Mettre la fabrication à portée d’individus, de collectivités, de petites entreprises puisque désormais il n’est plus nécessaire qu’elle soit cantonnée dans des grosses industries.