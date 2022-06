Powerdale: «Fabriquer des bornes en Belgique est possible»

Fabriquer des bornes de recharge en Belgique ? Le souvenir, amer pour certains, de la manière dont les fabricants chinois se sont approprié le marché des panneaux solaires à l’époque, autorise cette question. A laquelle Hugues Dhaeyer, fondateur de Powerdale à Rhode-Saint-Genèse, apporte une réponse positive.

« Nous concevons, assemblons et commercialisons nos bornes en Belgique, à la fois pour des particuliers, des entreprises et des opérateurs sur la voie publique », confirme-t-il. « C’est un marché en très forte croissance puisque nous comptons doubler cette année notre chiffre d’affaires, à plus de 20 millions d’euros. »