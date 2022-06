Paiement: la fin de la carte bancaire et des prix affichés?

Pour charger sa voiture électrique à une borne publique, plus besoin de carte de banque, tout passerait par le smartphone… ou la voiture elle-même. Fort bien ? Pas si sûr, notamment sur le plan des droits du consommateur.

S’arrêter à une station-service, sortir sa carte de banque et faire le plein : une habitude bien ancrée dans les mœurs qui pourrait disparaître à l’avenir – du moins si l’on en croit certains acteurs de la future mobilité électrique. Comment paiera-t-on pour recharger sa voiture ? Notamment via un « MSP », qui fera le lien entre votre portefeuille et le « CPO », par le biais de votre smartphone.