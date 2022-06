Ives Serneels, sélectionneur des Red Flames: «Notre objectif à l’Euro est de passer le premier tour»

Les Red Flames vont disputer le deuxième Euro de leur histoire cet été en Angleterre, après une première expérience européenne lors de l’Euro 2017 aux Pays-Bas, où la Belgique avait été éliminée au premier tour. Le sélectionneur fédéral dit cette fois vouloir faire mieux lors de l’Euro 2022, qui aura lieu du 6 au 31 juillet en Angleterre.

L’Euro 2017 constituait le tout premier grand tournoi pour lequel l’équipe nationale belge féminine s’était qualifiée. Les troupes d’Ives Serneels avaient été éliminées au premier tour après deux défaites (1-0 face au Danemark et 2-1 face aux Pays-Bas) et une victoire (2-0 face à la Norvège). Avec 3 points, la Belgique terminait 3e du groupe A derrière les Pays-Bas et le Danemark, qui allaient ensuite se retrouver en finale, remportée 4-2 par les Oranje.