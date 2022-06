La seconde vie des armoires de rue de Proximus

Une solution se dessine pour déployer rapidement et à moindre coût des bornes de recharge en ville : l’utilisation de l’infrastructure existante de Proximus. L’opérateur télécom possède 28.000 armoires de rue dans le pays. Ces boîtes blanches souvent situées aux coins des rues servent à convertir le signal optique en un signal électrique, qui est ensuite redistribué dans chaque habitation via le bon vieux fil de cuivre. Maintenant que Proximus migre un nombre croissant de clients de son réseau cuivré vers son nouveau réseau en fibre optique, de l’espace se libère dans ces armoires. Moyennant quelques adaptations techniques et le creusement d’une courte tranchée, elles peuvent servir de point d’alimentation pour des bornes de recharge à installer au bord du trottoir puisqu’elles sont reliées au réseau électrique.