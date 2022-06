Recharge des voitures électriques: un énorme gâteau à la recette imprécise

Avec la grande transition vers les motorisations électriques, on commence à se poser des questions très pratiques, dont celle-ci : où et comment vais-je « faire le plein » ? Le point sur la manière dont va se développer le réseau de bornes de recharge accessibles au public.

Même s’il est dommageable pour l’environnement, notre comportement d’automobiliste est rodé sur le même canevas depuis des décennies : le réservoir approche de la réserve, on s’arrête quelques kilomètres plus loin, on sort sa carte de banque et on fait le plein de carburant.

Avec la voiture électrique ? Il en sera tout autrement. Nous rechargerons majoritairement notre batterie au boulot, selon des modalités à déterminer avec l’employeur, ou à domicile, pour autant qu’on dispose d’un garage pour y implanter une borne de recharge. Idéalement, mais ce n’est pas indispensable, on couplera cette borne à des panneaux solaires pour épargner sur la facture d’électricité.