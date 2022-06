Ouvrons les portes de l’Europe à l’Ukraine!

Dans une « Lettre ouverte aux dirigeants européens », des universitaires et des personnalités européennes appellent les chefs d’Etat et de gouvernement à confirmer unanimement la décision du Parlement européen puis de la Commission d’octroyer à l’Ukraine le statut de candidat à l’entrée dans l’Union européenne.

Après le Parlement européen, la Commission a rendu un avis favorable à l’octroi pour l’Ukraine du statut de candidat à l’entrée dans l’UE. À l’initiative du collectif « Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ! » et en écho à la société civile, 270 universitaires et personnalités européennes adressent une requête aux Chefs d’États et de gouvernements : confirmez unanimement cette décision !

Par sa résistance à la barbarie, au nom de la défense de sa souveraineté et des libertés démocratiques, l’Ukraine prouve qu’elle partage et défend le meilleur des valeurs européennes. Sa candidature est un honneur, une chance et un devoir. Il revient désormais à chaque État européen de fournir à l’Ukraine toute assistance dans son chemin vers l’adhésion et, d’abord, les moyens de se défendre et vaincre l’agresseur.