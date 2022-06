Lecoanet Hemant: «Il y a 30ans, nous faisions déjà de la haute couture écologique»

La Cité de la dentelle et de la mode de Calais inaugure ce samedi la rétrospective de la maison parisienne Lecoanet Hemant. Soit les 40 ans de carrière du duo de créateurs Didier Lecoanet et Hemant Sagar qui ont tourné le dos à la haute couture en 2000 pour ouvrir leur usine… en Inde.

On appelle ça comment ? Des rebelles ? Des résistants ? Des indociles, des dissidents ? Ou des visionnaires, des avant-gardistes, des utopistes, des rêveurs ? Et s’ils étaient tout simplement l’incarnation même de ce terme qu’on utilise dans la mode, entre styliste et couturier : des créateurs ?

Il ne faut pas trois ans, entre 1981 – quand le Français Didier Lecoanet et son associé indo-allemand Hemant Sagar ouvrent leur première boutique à Paris en face du palais de l’Elysée, rue du Faubourg-Saint-Honoré – et 1984, pour que la maison Lecoanet Hemant rejoigne officiellement la Chambre syndicale de la haute couture parisienne.