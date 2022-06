Podcast – Comment fera-t-on le plein avec sa voiture électrique?

Par Sandrine Puissant Publié le 20/06/2022 à 16:44 Temps de lecture: 1 min

S’arrêter à la pompe et sortir sa carte de banque pour faire le plein d’essence ne sera sans doute plus un geste du quotidien d’ici quelques années. Les voitures du futur seront électriques. Les voitures neuves à moteurs thermiques ne pourront plus être vendues à partir de 2035. Des tas de questions très pratiques se posent. Comment va-t-on faire le plein ? Comment va se développer le réseau de bornes de recharge ? Benoît July, du service économie, nous répond.