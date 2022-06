La rapporteuse spéciale de l’ONU sur la Palestine: «Répondre aux attaques? Je n’ai pas le temps»

Elle travaille dans un nid de guêpes. Depuis deux mois, l’Italienne Francesca Albanese a un des mandats les plus compliqués des Nations unies : celui de rapporteuse spéciale pour la situation des droits humains dans les Territoires palestiniens occupés. Elle est en somme la voix de l’ONU pour tout ce qui touche les Palestiniens. Les épaules solides, elle a accordé un entretien au Soir lors de son passage à Bruxelles. Cette juriste énergique raconte les difficultés de son poste, mais aussi les espoirs qu’elle garde malgré tout pour une paix au Proche-Orient.

Début de semaine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen était en Israël. Elle a insisté sur le nécessaire partenariat entre l’Union européenne et Israël pour obtenir du gaz. Est-il possible de séparer les intérêts économiques et stratégiques des discussions sur les droits humains et la justice ?