L’octroi du statut de candidat à la Moldavie, une opportunité géopolitique

La présidente de la Moldavie, Maia Sandu, invite les dirigeants de l’Union européenne à accepter la candidature à l’adhésion de son pays, « une opportunité géopolitique qui consolide notre sécurité, défend les valeurs européennes et renforce l’Union européenne ».

Alors que l’Europe est confrontée à une de ses plus grandes crises sécuritaires, la Moldavie se trouve à un tournant historique. En déposant sa candidature d’adhésion à l’Union européenne (UE) le 3 mars, la Moldavie affiche clairement sa volonté de s’ancrer dans le monde libre.

L’aspiration des citoyens moldaves à rejoindre l’Union européenne n’a fait que se renforcer depuis l’indépendance du pays il y a 30 ans. Le chemin a été semé d’embûches mais aujourd’hui, nous nous trouvons à un moment historique : celui d’accorder à la République de Moldavie le statut de candidat à l’UE. Nous espérons que les dirigeants de l’Union européenne saisiront cette opportunité géopolitique unique et approuveront notre candidature à l’adhésion lors du Conseil européen des 23 et 24 juin. Une opportunité géopolitique qui consolide notre sécurité, défend les valeurs européennes et renforce l’Union européenne.