Le monstre du Loch Ness de la surveillance généralisée s’incruste au Parlement

La nouvelle loi sur la rétention des données de communication, censée corriger les écueils de la précédente, entre dans sa dernière ligne droite. Les critères de ciblage mis en place toucheraient, en réalité, l’ensemble du territoire, s’inquiète-t-on au Parlement européen et parmi les défenseurs des droits humains.

Imperturbable, le projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques poursuit son chemin. Après son adoption en première lecture, la commission de l’économie et de l’agenda numérique du Parlement fédéral devrait le confirmer ce mardi. Avant son adoption définitive en séance plénière d’ici la fin du mois. Une telle loi existait bien depuis 2016, mais elle s’était fait recaler tant par la cour constitutionnelle que la cour de justice européenne. D’où celle nouvelle mouture, censée la mettre d’équerre avec la jurisprudence. Mais qui, selon ses détracteurs, fait malgré tout miroiter le spectre d’une surveillance généralisée de l’ensemble des citoyens.