Netflix ouvre enfin les portes du peloton

L’information a été officialisée le 31 mars : ASO s’est associé avec Netflix et la société de production Quadbox (dont fait partie Box to Box Films, en charge de « Drive to Survive ») pour la diffusion d’une série documentaire de huit épisodes (de 45 minutes chacun) consacrée au Tour. Le tout dans les coulisses de huit équipes qui participeront à la Grande Boucle 2022 (Ag2r Citroën, Alpecin-Fenix, Bora-Hansgrohe, EF Education-Easy Post, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma et Quick Step-Alpha Vinyl). L

e tournage est déjà en cours (de mars à juillet), confirmant que la série ne se concentrera pas seulement sur la course.