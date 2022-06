Thierry Delrue: «Le plus important, c’est de raconter la course»

Thierry Delrue réalise, pour la RTBF, les retransmissions des courses cyclistes, fort d’un savoir-faire « culturel » en Wallonie et en Flandre.

On y voit des arbres épais qui barrent l’horizon, moins panoramique que depuis l’esplanade, à cent mètres à vol d’oiseau de là, plongeant sur les toits de la capitale wallonne. Lui, il y voit déjà, le long de l’avenue Marie d’Artois, au sommet de la Citadelle de Namur, l’emplacement du car régie, la ligne d’arrivée, la position des caméras. Dans un coin de sa tête, il a son idée du nom de celui qui s’adjugera le grand prix de Wallonie, le 15 septembre prochain. Là où, les yeux levés, on se noie dans un ciel bleu, il y voit l’hélicoptère qui couvrira la course.