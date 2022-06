Un réseau frauduleux russe mène à la fortune cachée de Vladimir Poutine

Des yachts de luxe, des vignobles, des villas, des châteaux, des avions et des milliards d’euros sur des comptes bancaires… La fortune cachée de Vladimir Poutine et de ses amis oligarches a été découverte grâce à un réseau de sociétés et d’organisations utilisant des adresses électroniques avec le même nom de domaine. C’est ce qu’a révélé l’enquête du quotidien De Tijd en collaboration avec des médias étrangers.

L’année passée, le célèbre représentant de l’opposition russe Alexeï Navalny avait déjà révélé l’existence d’un palais, le plus cher au monde, situé en bord de la mer Noire et appartenant à Vladimir Poutine. Le président russe avait démenti les accusations de Navalny et il était pratiquement impossible de relier directement ces biens à Poutine via des documents.