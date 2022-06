Nouveaux héros, storytelling, virage numérique: comment le cyclisme s’est réinventé

Si le Tour 2022 a choisi la capitale la plus septentrionale de son histoire pour espace du Grand Départ, ce n’est pas seulement parce qu’à Copenhague, il y a plus de bicyclettes que d’habitants, encore moins pour les doux yeux de la Petite Sirène. À la télé danoise, les étapes de la Grande Boucle font un carton depuis plusieurs étés déjà : plus de 60 % de part d’audience, en moyenne, en 2021.

L’exemple danois peut être dupliqué à l’envi, transposé dans des dizaines de pays à travers les cinq continents de la planète. Enfoui dans un tunnel d’obscurantisme suite aux scandales de dopage (l’affaire Festina à la fin du siècle dernier puis la duperie Armstrong dans les années 2000), le cyclisme a eu le mérite de tout faire pour en chercher la sortie et ainsi respirer un air moins vicié, qui lui a assuré une survie longtemps compromise.