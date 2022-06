Pourquoi ils ont manifesté

Céline, employée chez Zara : « Notre but est de vivre, pas de survivre »

Céline est venue de Liège pour participer à la manifestation nationale. Employée chez Zara et membre de la CNE, elle est venue avec plusieurs de ses collègues. « Je voulais montrer mon mécontentement face au salaire et à la baisse du pouvoir d’achat. Avec la hausse du prix de l’essence, venir travailler coûte. Ma collègue doit débourser 8 euros par jour pour venir travailler. Notre but est de vivre, pas de survivre. Or, c’est ce qui se passe actuellement. Le gouvernement n’agit pas assez. Certes, il a pris des mesures mais je pense qu’il aurait pu agir plus efficacement sur le prix de l’essence comme cela se fait dans certains pays. »