Après le covid, après les inondations, une ambiance de fin du monde persiste

Avant, il y avait la santé des êtres humains. Puis celles des animaux. Et loin derrière, celle de l’environnement. Il y a désormais un seul concept : « one health », lequel postule une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale, déclinée aux niveaux local, régional, national et planétaire. « One health » permet notamment de voir venir des… pandémies ou d’autres risques majeurs. Pas étonnant que, pour son thermomètre annuel, Solidaris ait choisi d’interroger la population sur son adhésion à ce concept et, par-delà, de sonder sa perception de la gestion des crises récentes.