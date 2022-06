France: le Conseil des ministres prévu ce mardi est annulé

On ignore quand il sera reprogrammé.

Le Conseil des ministres prévu ce mardi a été annulé. C’est une information rapportée par TF1 et confirmée par Le Figaro. Cette décision intervient après l’élimination de plusieurs ministres au second tour des élections législatives. La ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Amélie de Montchalin a notamment été battue par le socialiste Jérôme Guedj.

On ignore encore quand le Conseil sera reprogrammé. Suite aux résultats très éclatés des élections législatives, la formation d’une majorité sera une tâche ardue pour le président Emmanuel Macron.