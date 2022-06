Vers la mise en place de comités de liaison pour une gestion plus préventive du risque sanitaire?

Remonter le fil de la crise du covid pour mieux l’analyser et en tirer les leçons : telle est en quelque sorte la mission que, en marge de son « thermomètre » annuel (lire ci-dessous), Solidaris a confiée aux experts du Centre d’études de la vie politique (Cevipol) et du Groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l’égalité (Germe) de l’ULB. L’idée est de dégager des pistes pour mieux prévenir et gérer les futurs risques collectifs.