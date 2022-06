Podcast – Que faut-il attendre après la manifestation pour le pouvoir d’achat?

Par Simon Lesenfants (st.) Publié le 20/06/2022 à 18:24 Temps de lecture: 1 min

Des dizaines de milliers de personnes ont déambulé lundi dans les rues de la capitale pour revendiquer plus de pouvoir d’achat. Ils étaient entre 70.000 et 80.000, selon les chiffres de la police et des syndicats. Ces derniers veulent modifier la loi sur la norme salariale de 1996, qui cadenasse les négociations sur les salaires.

Quelles suites peut-on attendre après cette mobilisation massive, alors que le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures pour renforcer le pouvoir d’achat ? On analyse avec Pascal Lorent, du service politique. Mais avant, pour Le Soir, Simon Lesenfants a tendu son micro à plusieurs manifestants.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https://podcasts.lesoir.be.