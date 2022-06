RDC: 61 ans après, le cercueil de Lumumba, surtout lourd de chagrin

Lourd. Le cercueil de bois précieux déposé devant la famille de Patrice Lumumba semblait peser infiniment. Aussi lourd que la mémoire d’un peuple, que le chagrin d’une Nation, aussi lourd que 62 années de dissimulation ou d’oubli. Emboîtant le pas à Louis Michel – qui, à l’issue des travaux de la commission d’enquête parlementaire consacrée à l’assassinat de Lumumba et de ses compagnons, M’Polo et Okito, avait reconnu la « responsabilité morale » de la Belgique –, le Premier ministre Alexander De Croo est allé beaucoup plus loin. Saluant la « dépouille » du héros de l’indépendance, enfin rendue aux siens et qui s’envolera ce mardi vers Kinshasa, il a exprimé sa volonté de tourner une page d’histoire.