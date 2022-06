Biotechnologies: François Fornieri démissionne du CA de Mithra

François Fornieri, ex-CEO de la biotech liégeoise spécialisée en santé féminine Mithra, n’occupe plus aucune fonction au sein de l’entreprise qu’il a dirigée pendant 22 ans. Ce lundi, il a annoncé qu’il démissionnait de ses fonctions d’administrateur « pour raisons personnelles ». « Je souhaite consacrer mon énergie et mon expertise d’entrepreneur à d’autres projets professionnels », a-t-il commenté. Il demeure néanmoins le principal actionnaire de la société avec 23 % du capital. « En tant que fondateur et principal actionnaire de Mithra, je continuerai évidemment de suivre au plus près ses réalisations et ses projets prometteurs. »