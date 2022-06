Un jeune Belge sur six souffre de troubles mentaux: les recommandations d’Unicef Belgique

Depuis 1999, le projet « What do you think ? » (Qu’en penses-tu ?) d’Unicef Belgique donne la parole aux jeunes plus vulnérables pour la faire entendre au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, l’organe de contrôle mondial institué dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Délivré ce mardi, le rapport présente les recommandations de 150 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans souffrant de troubles mentaux, à la lumière de leur vécu, de leurs espoirs et de leurs difficultés.