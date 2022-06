Anaïs Bohuon: «Un homme n’est jamais trop fort, trop musculeux, trop robuste»

Pour Anaïs Bohuon, socio-historienne, professeure à la faculté des sciences du sport de Paris Saclay, la volonté de « protéger » la compétition féminine est symptomatique de la quête vaine du monde sportif de définir scientifiquement ce qu’est une « vraie femme », celle qui doit être moins forte, moins rapide, moins endurante. Une constante remise en cause par les athlètes transgenres (nées biologiquement hommes, passées par un processus de transition) et intersexes (qui présentent un chromosome Y et susceptibles de produire plus d’hormones androgènes).

La question de la place de femmes transgenre dans la compétition sportive est très délicate, la proposition de la Fina de créer une compétition à part pour préserver le sport féminin a-t-elle du sens ?