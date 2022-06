Sous le parlement, l’art urbain francophone

L’art était déjà présent dans les couloirs et de nombreuses salles du parlement de la Fédération-Wallonie. Mais pour fêter ses 50 ans, l’institution s’est lancée dans un projet original : mettre son parking souterrain à la disposition de street artistes pour que ceux-ci le redécorent à leur façon. Le projet, porté par le parlement et par l’association Spray Can Arts , est présenté ce mardi lors d’une soirée DJ set ouverte à tous dans les locaux de l’institution avec Daddy Cookiz, Favelas Brothers, ToDieFor et AssiaMK.