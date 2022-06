Ce n’est donc pas au RFC Liégeois que Guillaume Gillet mettra un terme à sa longue et brillante carrière. Il l’avait annoncé pourtant. Faisant naître un enthousiasme fou dans le cœur des supporters. Même si les archives nous apprennent que les retours d’enfants prodiges ne se soldent pas toujours par d’éclatantes réussites. À Rocourt on acte avec philosophie la nouvelle qui vient de tomber et qui coupe court aux derniers espoirs qui subsistaient de revoir Gillet en « Sang et Marine ».

Jean-Paul Lacomble, président du Matricule 4 assure même. « Je m’étais fait une raison depuis un moment. En fait, le vrai momentum, c’était l’été dernier. J’avais explicitement proposé à Guillaume de venir jouer le titre avec nous. C’eut été le plus beau des challenges. Sur base des discussions qu’il avait eues avec l’entraîneur du Sporting de Charleroi, il a préféré faire une dernière saison en première division. Ce que je comprenais fort bien. »