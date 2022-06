A Molenbeek, les fusillades à répétition mettent le pouvoir au défi

De nombreux faits graves de violence armée, dont la source serait à trouver dans le narcotrafic, donnent des sueurs froides aux autorités bruxelloises. Et plus particulièrement à Molenbeek. Sa bourgmestre continue d’interpeller le fédéral. Sans succès, dit-elle.

Nouvelle journée, nouvelle fusillade. C’est la triste routine qui désormais structure l’actualité bruxelloise, où la violence par arme à feu semble avoir basculé dans une nouvelle dimension. Ce week-end, après des nouveaux faits survenus samedi à Molenbeek, nos confrères de La Capitale parlaient de la douzième fusillade recensée depuis septembre sur cette seule commune. Ce décompte, pour peu qu’il soit exhaustif, est de toute façon déjà périmé.

Une nouvelle fusillade, à nouveau signalée dans un premier temps par le quotidien local, y est effectivement à déplorer ce lundi après-midi. Elle est survenue entre 14 et 15h, au carrefour de la rue des Quatre-Vents et de la rue Jean-Baptiste Decock, et a fait un blessé, visiblement atteint à la main. Pour l’heure, le parquet se limite aux rares commentaires de circonstance : descente du labo et d’un légiste, expertise balistique…