Guillaume Gillet, le «complément idéal» de Felice Mazzù à Anderlecht

Guillaume Gillet (38 ans) qui met définitivement un terme à sa carrière de footballeur, un peu plus d’un an à peine après que Silvio Proto ait rangé ses gants, c’est un pan de la plus belle période anderlechtoise des dix dernières années qui s’effondre. En 330 matches pour Anderlecht, le plus liégeois des Bruxellois a inscrit pas moins de 62 buts et signé 40 passes décisives, avec quatre titres de champion (2010, 2012, 2013, 2014) et une coupe de Belgique (2008) à la clé.