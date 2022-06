Will Still, arrivé au Standard en octobre dernier pour être l’adjoint de Luka Elsner, va quitter le club

Ronny Deila a accueilli trois nouveaux joueurs lundi à l’entraînement : Mousa Sissako, William Balikwisha et Mitchy Ntelo.

Prévenus dans le courant de la semaine dernière qu’ils étaient invités à se joindre lundi matin à l’effectif de la première, William Balikwisha et Mitchy Ntelo étaient présents eux aussi. Il était pourtant prévu, au départ, que les deux joueurs reprennent l’entraînement vendredi après-midi avec les U23. Balikwisha avait déjà participé à la campagne de préparation estivale il y a un an sous les ordres de Mbaye Leye avant d’être versé avec les Espoirs, alors que Ntelo, un jeune attaquant de 21 ans, avait été prêté la saison dernière à MVV Maastricht, avec qui il avait inscrit 10 buts.

Le groupe professionnel du Standard a accueilli trois nouveaux joueurs lundi pour le premier des deux entraînements de la journée, dispensé à 11 heures puisque c’est à ce moment-là que Ronny Deila a décidé de commencer la séance matinale, alors que ses prédécesseurs étaient généralement sur le terrain 30 minutes plus tôt. À commencer par Moussa Sissako, que le club liégeois attendait une semaine plus tard puisque l’intéressé avait été sur la brèche au début du mois de juin avec l’équipe nationale du Mali.

C’est l’opportunité pour Ronny Deila d’étoffer un peu un groupe toujours privé d’Eden Shamir, aux soins en raison de douleurs dorsales, d’organiser des oppositions à l’entraînement, de disposer d’un peu plus de solutions à l’approche du premier match amical, jeudi (18 heures) à Manage, et de voir les deux joueurs à l’œuvre.

Par ailleurs, Will Still va quitter Sclessin, où il était arrivé, ou plutôt revenu, en octobre 2021 pour être l’adjoint de Luka Elsner. Destiné à prendre la direction de l’équipe U23, avec Kevin Caprasse comme adjoint, il a préféré refuser la fonction, se rendant compte que le seul objectif, en D1B, serait d’éviter la relégation. Still pourrait retrouver son poste d’adjoint au Stade de Reims, qu’il avait quitté pour rejoindre les bords de Meuse. Kevin Caprasse pourrait dès lors être promu T1 des U23.