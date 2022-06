Paul Van den Bulck, la présidence métissée de l’Union belge

On ne devrait même plus y faire référence et pourtant on en fait encore mention. Un président d’origine belgo-congolaise à la tête d’une fédération de foot, hors zone Afrique, vous imaginez un peu ? Le plus fou dans cette histoire ne tient pas dans cette élection à candidature unique qui se tiendra ce soir en conseil d’administration, au Centre national de Tubize. Le plus fou consiste à relever une couleur de peau. Comme si ce combat contre les inégalités de chances devait encore être mené. Comme si on ne pouvait concevoir d’en voir un jour la fin. Comme si l’évidence du multiculturalisme n’en était pas (encore) une.

Un an après le départ en catimini du premier président étranger de l’histoire de la RBFA en la personne de Mehdi Bayat, Iranien de naissance, voici donc un homme aux racines africaines à la tête de l’Union belge. Une grande première. Et un grand coup de botte en avant envoyé par la diversité pour dégager son camp.