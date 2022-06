Ryan Giggs démissionne définitivement de son poste de sélectionneur du pays de Galles

L’ancienne gloire de Manchester United, 48 ans, abandonne ainsi des fonctions qu’il avait endossées en août 2019, mais qu’il avait quittées déjà dans les faits en novembre 2020 en raison de son arrestation. L’ancien international est accusé d’avoir agressé une ancienne compagne, ce qu’il nie.

« Cela a été un honneur et un privilège d’être à la tête de la sélection du pays, mais la seule chose qui compte est la fédération galloise, le staff et les joueurs puissent se préparer sereinement en ayant une connaissance certaine et claire de la situation sans spéculer sur la position de leur sélectionneur », a écrit Ryan Giggs.