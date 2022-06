La démocratie paralysée en France comme en Belgique

Nos magnifiques institutions ont donc accouché d’une situation proprement kafkaïenne » : ce constat qui colle comme une seconde peau à la Belgique est aujourd’hui utilisé pour décrire la France, pays qui, au lendemain de ses élections législatives, ne sait plus comment construire une majorité et disposer d’un gouvernement stable.

Voilà qui dit tout le drame démocratique qui s’étale devant nous, qu’on regarde vers Bruxelles depuis Paris, ou vers Paris depuis Bruxelles. Qui fait voir que l’herbe politique n’est pas nécessairement plus verte ailleurs, et que la solution pour redonner de la force à nos démocraties ne réside pas uniquement dans un changement de système, mais dans une autre manière de faire de la politique, de mener des campagnes et de gérer des gouvernements ou des oppositions.