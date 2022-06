5G: la vente aux enchères des fréquences rapporte 1,2 milliard d’euros à l’Etat

La phase principale de la mise aux enchères du nouveau spectre radioélectrique 5G et du spectre existant 2G et 3G s’est conclue par 1,202 milliard d’euros de revenus, annonce mardi l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). Cinq opérateurs, le flamand Citymesh Mobile, le liégeois Network Research Belgium, ainsi que les trois nationaux Orange Belgium, Proximus et Telenet, ont chacun pu acquérir une partie du spectre pour les 20 prochaines années.

Cette phase principale avait débuté le 1er juin dernier. Les opérateurs ont fait ensemble une offre de 899 millions d’euros pour le spectre radioélectrique mis aux enchères. Un montant nettement supérieur au prix d’entrée prévu dans la loi sur les télécommunications (431 millions), se félicite l’IBPT. A ce montant s’ajoutent 302 millions d’euros pour le spectre réservé, pour un montant total de 1.202.192.400 euros.