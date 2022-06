NBA: les Golden State Warriors assurent le show dans les rues de San Francisco pour célébrer leur sacre

Stephen Curry et ses coéquipiers ont fêté le titre devant des milliers de fans.

Champions NBA contre les Boston Celtics (4-2), les Golden State Warriors ont été acclamés par des dizaines de milliers de fans. L’occasion notamment pour Stephen Curry de s’adresser aux fans et expliquer ses larmes au terme de la finale. « Les trois dernières années n'ont pas été faciles. Il y a eu les blessés, de nouveaux joueurs sont arrivés et un rajeunissement du noyau s'est opéré. Les moments des trois dernières années ont refait surface lorsque le buzzer a retenti. »

Pour rappel, les Warriors ont remporté jeudi leur septième titre NBA, leur quatrième en huit ans. Avec une victoire 103-90, Stephen Curry and co. ont achevé la série finale sur le score de 4-2 contre Boston. Curry a participé aux quatre titres des Warriors, tout comme Draymond Green, Klay Thompson et Andre Iguodala.