Lata Gouveia reste lui-même

« Stay the Same »

Il est né à Lisbonne, a grandi en Guinée-Bissau et vit au Luxembourg. On se demande bien pourquoi tellement il est Américain jusqu’au bout des ongles de sa musique folk-rock. Ayant vécu à Oklahoma City, il a été adoubé par les musiciens de JJ Cale et tous ces tenants de la Red Dirt Music (cette poussière rouge du sable), et du son de Tulsa, tous fans de cette musique des grands espaces, aux guitares chantantes et aux bottes collant à la terre. Le revoici, lui le fondateur du Grund Club voué à l’americana corps et âme, avec dix nouvelles chansons qui parviennent à rénover le genre, à lui donner même une petite finesse, une sensibilité tout européenne.