Les conseils de Brussels Airport pour les 15.000 passagers supplémentaires de ce mardi

L’affluence risque de causer des temps d’attente plus longs.

L’affluence est importante mardi à Brussels Airport, au lendemain d’une journée fortement perturbée par l’action nationale des syndicats. L’aéroport s’attend à accueillir 15.000 passagers supplémentaires au départ. La fréquentation s’annonce particulièrement importante en matinée jusqu’à 11h00 et après 16h00, selon la porte-parole de Brussels Airport.

Au total, l’aéroport prévoit d’accueillir 65.000 voyageurs sur la journée. « Le mardi est généralement calme, mais cette semaine, cela ressemble davantage à un lundi ou un vendredi », détaille Nathalie Pierard. Il s’agira de l’une des journées les plus intenses pour Brussels Airport depuis la crise sanitaire. Avant le coronavirus, l’aéroport pouvait recenser plus de 90.000 passagers lors des plus fortes journées d’été.