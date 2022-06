Trombone Shorty, c’est la fête jazz

Blue Note

On le voit sur la pochette de son album Lifted, le premier depuis cinq ans, Trombone Shorty, dans les bras de sa mère. Le surnom de Troy Andrews lui a été donné parce qu’à 4 ans, déjà, il était sur scène avec Bo Diddley. Aujourd’hui, à 38 ans, il nous offre un album détonant, mélange de jazz, de funk, de soul, de pop, de gospel, de musiques de parades, de rock, de rhythm ‘n’ blues, de psychédélique, de fanfares de La Nouvelle-Orléans, où il vit. C’est contrasté, groovy, rafraîchissant, enthousiasmant et, surtout, terriblement vivant. On retrouve l’énergie de son groupe Orleans Avenue, la voix de Lauren Daigle et la guitare de Gary Clark Jr. Et ça a été enregistré en studio comme si tout le monde était sur scène. On ne peut que bouger ses fesses…