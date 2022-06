Le bien à la loupe: un bien d’investissement à Etterbeek à 1.450.000 euros (photos)

Cette vaste maison de maître à Etterbeek est complètement à rénover, mais elle a du potentiel à faire valoir, notamment auprès des investisseurs. Ses 5 niveaux et ses multiples chambres permettent en effet d’envisager divers aménagements et projets, comme un coliving. De plus, la maison est complétée par un bâtiment annexe qui comporte actuellement des garages mais pourrait être transformé et agrandi. L’ensemble est par ailleurs situé à deux pas de la zone Montgomery et de nombreuses facilités.

Situation

Cet ensemble de deux bâtiments est situé à Etterbeek, à 5 minutes à pied de Montgomery. La maison et le bâtiment avec les garages sont implantés dans deux rues perpendiculaires, mais ils sont reliés entre eux via le jardin. On trouve à proximité immédiate une grande variété de facilités comme des commerces, établissements horeca, écoles ou encore transports en commun. La zone de Montgomery rassemble en effet des bus, trams et métros. La maison est également implantée non loin du parc du Cinquantenaire et sa localisation permet un accès assez facile tant au centre-ville de Bruxelles qu’aux axes routiers.

2

Etat général

La maison a été construite dans les années 1930 et présente une façade de caractère. A l’intérieur, on retrouve encore quelques éléments d’époque comme des parquets et cheminées, mais ceux-ci auront besoin de restauration. La maison est en effet resté inhabitée quelques années et elle nécessite une rénovation globale, aussi bien au niveau des techniques que de l’aménagement intérieur. On y retrouve toutefois déjà quelques châssis en double vitrage et un chauffage central au gaz de ville. La maison offre un vaste potentiel grâce à ses multiples chambres et étages, ou encore son bâtiment annexe. Celui-ci rassemble actuellement deux garages surmontés d’un étage, mais l’ensemble pourrait être aménagé et surélevé.

3

Disposition

La maison s’étend sur pas moins de 5 niveaux, caves comprises. Au rez, un vaste hall (avec WC) dessert une pièce à l’avant, qui peut faire office de bureau, et un espace plus récent à l’arrière, où l’on trouve une cuisine et un séjour donnant sur le jardin. Le premier étage accueille un local annexe et trois vastes pièces en enfilade qui peuvent servir de chambres ou d’espaces de réception, car elles disposent de hauts plafonds et de finitions plus soignées. Les deux niveaux supérieurs rassemblent quant à eux deux salles d’eau, des toilettes séparées et un potentiel de 8-9 chambres, pour la plupart équipées d’un point d’eau. Un jardinet à l’arrière de la maison permet de rejoindre le bâtiment des garages, qui est aussi accessible depuis une rue perpendiculaire. La maison dispose de spacieuses caves.

4

Prix

La maison et le bâtiment annexe avec les garages sont mis en vente à 1.450.000 euros et il faudra prévoir un budget supplémentaire pour leur rénovation. L’ensemble est idéal pour un projet d’investissement type coliving, coworking, etc., et le bâtiment qui accueille les garages pourrait être agrandi. Il est par ailleurs possible d’envisager l’achat scindé d’une seule des deux unités.

Surface habitable : 355 m2 (+ annexe)

Chambres : 9 (voire davantage)

Salles d’eau : 2

WC : 3

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 3 ares)

Etat : à rénover

Garage : oui

PEB : G