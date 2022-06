Blaser et Favre: trombone et percussions

C’est sans doute une des plus moches pochettes que j’ai jamais vues. Mais, derrière, la musique est revigorante, colorée, passionnante. Samuel Blaser et Pierre Favre sont tous les deux Suisses. Le premier est né en 1981, le second en 1937. Proches par le lieu, pas par la naissance. D’où le titre de l’album : Same Place, another Time. Mais fameusement complices tout de même dans ces sept morceaux dont deux sont des reprises, originales bien sûr, de tubes comme Round Midnight ou Mood Indigo. C’est un album aventureux. Parce que le socle commun de l’un et de l’autre, c’est le jazz. D’ailleurs, les deux standards sont les deux seules compositions de l’album : le reste est totalement improvisé. Le trombone chante, crie, murmure, les percussions colorent, balancent, sculptent. Et tout cela dans une bonne humeur incroyable.