Nouvel opérateur 5G en Belgique: une bonne nouvelle pour le consommateur?

L’arrivée de nouveaux opérateurs télécoms sur le marché belge entrouvre la porte à une baisse des prix des télécommunications et à de nouvelles applications industrielles. C’est ce qu’espère la ministre des Télécommunications Petra De Sutter (Groen) après l’annonce mardi du résultat des enchères pour les licences 5G et pour du spectre 2G/3G, qui ont rapporté 1,2 milliard d’euros.

« Plus de concurrence peut être l’élément-clé pour la baisse des prix des télécommunications. Actuellement, les prix pratiqués en Belgique pour l’Internet, le téléphone et la télévision sont parmi les plus élevés d’Europe », déplore la ministre De Sutter. Elle espère donc que l’entrée de Citymesh et de NRB sur le marché pourra contribuer à une baisse des prix et au développement d’applications industrielles innovantes.

Le réseau 4G est en outre parfois saturé à certains endroits dans les grandes villes du pays et l’arrivée de la 5G résoudra ce problème, observe-t-elle.

Recettes supplémentaires

La mise aux enchères générera par ailleurs des recettes pour l’autorité fédérale. « Nous pouvons utiliser les recettes supplémentaires pour rattraper le retard numérique. La Belgique est encore à la traîne en Europe en ce qui concerne la 5G. Nous utilisons une partie des recettes pour rattraper notre retard sur les pays voisins en subventionnant les applications 5G », commente la ministre.

En raison de désaccords sur la répartition des recettes entre le fédéral et les Communautés, le processus a subi trois ans d’immobilisme, rappelle Petra De Sutter, pour qui l’arrivée du quatrième opérateur constitue une « percée » dans ce dossier.

D’après la ministre, le déploiement de la 5G pour le grand public commencera probablement dans quelques mois.

Test Achats se réjouit

De son côté, Test Achats se réjouit de l’arrivée sur le marché belge de la société roumaine de télécommunications DIGI comme nouvel opérateur mobile, aux côtés de Telenet, Orange et Proximus.

« L’offre exacte de Digi Communications n’est pas encore connue, mais nous croyons fermement qu’une concurrence accrue entraînera une baisse des prix et fera pression sur les valeurs établies dans notre paysage des télécommunications », déclare Julie Frère, porte-parole, dans un communiqué. « Maintenant que le pouvoir d’achat des consommateurs est soumis à une forte pression, des factures moins élevées pour les appels ou le surf sont plus que bienvenues. »