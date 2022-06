La sélection de la semaine

Les Estivales de la Woluwe

Des concerts gratuits, en plein air, au kiosque du Parc de Roodebeek : voilà la proposition des Estivales de la Woluwe, qui se déroulent jusqu’au 16 juillet. Au programme, des concerts variés ainsi que des spectacles dédiés aux familles. Cette semaine, on retrouvera ainsi la comédienne Ariane Rousseau et le Quatuor Alfama pour « Le Rêve d’Ariane » (le 22 juin à 16h30 mais aussi le 13 juillet). Imaginé en 2011, et joué plus de 250 fois depuis, ce spectacle ludique permet aux petits (et aux grands) de découvrir l'histoire et l'évolution du quatuor à cordes à travers les siècles. À découvrir aussi, un récital où le pianiste Jean-Claude Van den Eynden et la violoniste Camille Babut du Marès proposeront de (re)découvrir des oeuvres phares de César Franck à l’occasion du bicentenaire de sa naissance (le 25 juin à 18h). À noter : en cas de pluie, les concerts se tiendront à la cafèt’ (pavillon de Roodebeek, juste à côté du kiosque).