JO 2024 à Paris: les épreuves de tir et de boxe vont changer de sites

Les épreuves olympiques de tir et de boxe des JO-2024 de Paris vont changer de sites: le tir quitte La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et les qualifications de la boxe ne seront plus à Roland-Garros mais en Seine-Saint-Denis, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs et du département.

Faute de pouvoir être prêt à temps, le site de La Courneuve ne pourra pas recevoir le tir, qui a de très fortes de chances d’atterrir à Chateauroux (Indre). La boxe est bien partie pour aller à Villepinte (Seine-Saint-Denis), les finales restant à Roland-Garros.