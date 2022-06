Emmanuel Macron a perdu la majorité absolue: qu’est-ce que ça veut dire?

Le camp d’Emmanuel Macron a obtenu 245 sièges à l’issue des élections législatives dimanche, en dessous de la majorité absolue (289), suivi de la Nupes et ses alliés avec 137 sièges et du RN qui fait une percée historique en comptant 89 sièges, selon un décompte complet de l’AFP.

Qu’est-ce que la majorité absolue ?

Lors d’une élection, la majorité absolue correspond à un résultat de plus de 50 % des suffrages exprimés, soit plus de la moitié des voix.

Nous avons une majorité absolue quand une proposition réunie la moitié des voix plus une. Si elle réunit le plus de voix mais pas forcément la moitié des voix plus une, nous parlons alors de majorité simple.

La majorité relative pour être adoptée doit obtenir le plus grand nombre de sièges par rapport aux partis.

Nous pouvons la définir comme une victoire en « trompe-l’œil » puisqu’elle est caractérisée par des négociations de tous les instants. Mais, dans un système parlementaire les lois doivent être adoptées à la majorité absolue.

L’exécutif de Macron doit alors gérer une situation compliquée

Privé de majorité absolue aux élections législatives, Emmanuel Macron a devant lui trois possibles scénarios. Il pourra en effet, négocier au cas par cas avec l’opposition, chercher un accord de législature avec la droite ou dissoudre l’Assemblée nationale.