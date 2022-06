Nouveau changement dans le football belge: David Elleray, patron de l’arbitrage, quitte son poste

«Vu qu’il s’est installé en Afrique du Sud et, en tenant compte de la situation post-pandémie, il ne peut plus s’engager à venir en Belgique assez régulièrement pour assurer ses fonctions», a précisé l’URBSFA dans son communiqué.

Elleray, 67 ans, avait rejoint l’Union belge en 2018 en tant que conseiller pour le département arbitrage. Quelques mois plus tard, il est devenu président de la nouvelle structure destinée à professionnaliser encore davantage l’arbitrage belge.

«Résidant en Afrique du Sud plutôt qu’au Royaume-Uni, et avec le retour post-pandémie au travail avec présence physique, j’ai revu mes engagements internationaux, en particulier ceux qui nécessitaient une présence régulière à des réunions, des cours d’arbitrage et aux matches, et j’ai conclu que je ne pourrais plus me rendre en Belgique assez souvent pour assumer mes rôles et mes responsabilités de manière efficace et professionnelle», a déclaré Elleray, cité dans le communiqué

«J’ai été honoré de pouvoir diriger la restructuration et la croissance de l’arbitrage belge, ainsi que la création d’un Professional Refereeing Department (PRD) impressionnant et très actif. L’amélioration significative des performances sur et en dehors du terrain témoigne du dévouement de nombreuses personnes ; les progrès ont été très gratifiants à observer, tout comme la réputation internationale croissante des arbitres belges», a ajouté l’Anglais.