Tour de France: Jumbo-Visma dévoile sa sélection avec deux Belges aux côtés de Wout van Aert et une absence surprise

Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck accompagneront le puncheur campinois.

La formation néerlandaise Jumbo-Visma a dévoilé le nom des huit coureurs sélectionnés pour le Tour de France. S’il ne faisait pas l’ombre d’un doute que Primoz Roglic, Jonas Vingegaard et Wout van Aert seraient sélectionnés, l’incertitude était de mise pour la suite de l’effectif. Satisfaction dans le camp belge puisque Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck seront présents au départ au Danemark, tout comme le Français Christophe Laporte. Pour épauler Roglic en montagne, le staff a privilégié un duo composé de Sepp Kuss et Steven Kruiswijk. Rohan Dennis est la principale victime de ces choix.