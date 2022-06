Grève chez Brussels Airlines: 315 vols sont annulés, 40.000 passagers concernés

Plus de la moitié des passagers verront leur vol annulé à cause de la grève prévue du 23 au 25 juin.

Au cours de ces trois jours, 533 vols (charters inclus) étaient initialement prévus pour près de 70.000 passagers. Plus de la moitié d’entre eux verront donc leur vol annulé.

La grève chez Brussels Airlines de jeudi, vendredi et samedi entraînera l’annulation d’« environ 315 vols, dont 38 longs courriers », ce qui aura un impact sur « près de 40.000 passagers », a indiqué mardi la compagnie aérienne dans une estimation intermédiaire du mouvement social.

Environ 40 % du programme de vols initial sera maintenu, espère Brussels Airlines à l’heure actuelle. La compagnie n’a pour l’instant qu’une « vue intermédiaire de l’impact de l’action sociale et de la volonté de travailler de (ses) pilotes et (son) personnel de cabine ».

À lire aussi Tensions sociales chez Ryanair: le personnel de cabine en grève les 24, 25 et 26 juin

Brussels Airlines ? est encore à la recherche de solutions pour trouver d’autres vols, au sein du groupe Lufthansa et en dehors, précise-t-elle. Trois avions long-courriers vont, par exemple, être opérés pour couvrir les besoins de quatre vols en direction de Nice et six vers Rome.