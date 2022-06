«Lettre de la City»: Les cadres de la «tech» et les milliardaires russes plébiscitent Londres

Le Times évoquait récemment les difficultés de l’économie russe frappée par les sanctions occidentales après l’invasion de l’Ukraine. Il était question sans plus de précisions d’un exode massif de deux groupes qui intéressent au premier chef le Royaume-Uni : les cadres de la « tech » et les milliardaires.

Via un ami commun, je rencontre Igor (le nom a été changé à sa demande) dans un café proche de son lieu de travail. Il n’est pas venu dans la capitale sac au dos. Non, ce docteur en physique quantique de l’université de Moscou est arrivé à Heathrow en classe affaires via un pays tiers dans la foulée du déclenchement de la guerre pour rejoindre le département de recherche de la filiale londonienne d’un groupe américain de technologie. L’employeur du trentenaire lui a obtenu derechef un permis de travail.