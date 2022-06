Prix de l’énergie: le gaz et l’électricité continuent de grimper, malgré le début de l’été

Le début de l’été, qui coïncidait habituellement avec une baisse des prix de l’énergie, est cette année marquée par une nouvelle hausse, portée principalement par la fermeture toujours plus importante du robinet russe.

Les prix du gaz et de l’électricité sont au plus haut depuis mars en Belgique, en dépit de l’arrivée des beaux jours. Le vent est faible et la demande en air conditionné explose dans le sud de l’Europe, où la chaleur atteint des niveaux alarmants. « Ce qui nécessite de renforcer l’approvisionnement au moment des pics du matin et du soir. Et cela se fait au coût du megawatt-heure le plus élevé », explique Matthias Detremmerie, trader chez le fournisseur Elindus.